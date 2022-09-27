Карнеев Сем. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарнеев Сем. Андр.

Карнеев Сем. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карнеев Сем. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Волоколамский уезд, Аннинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.