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Уваров Мирон Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Уваров Мирон Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, Подолеш. с. Подъерух.

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