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Рой Тимон Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рой Тимон Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Борзенский уезд, Борзенской, д. Аленовка

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