Кульга Влас Семен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульга Влас Семен.

Кульга Влас Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кульга Влас Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Борисовский уезд, Краснолукской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.