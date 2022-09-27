Евсеев Илларион Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеев Илларион Васильевич

Евсеев Илларион Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евсеев Илларион Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, кундравинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.