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Терещенко Филипп Захаров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Терещенко Филипп Захаров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Пеньковской

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