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Курба Густ. Симон

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курба Густ. Симон
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Гапсальский уезд

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