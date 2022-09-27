Дудченко Куз. Кондр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудченко Куз. Кондр.

Дудченко Куз. Кондр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дудченко Куз. Кондр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.