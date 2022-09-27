Свиренко Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвиренко Дмитрий Петрович

Свиренко Дмитрий Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Свиренко Дмитрий Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тургайская область, Кустанайский уезд, Воробьевская, Татьяново.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.