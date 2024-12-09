Михальник Василий Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихальник Василий Герасимов

Михальник Василий Герасимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михальник Василий Герасимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Витебский уезд, гор. Витебска.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.