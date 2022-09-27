Иванов Иосиф Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Иосиф Вас.

Иванов Иосиф Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Иосиф Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Бузулука

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.