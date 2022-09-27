Марухин Дм. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарухин Дм. Ив.

Марухин Дм. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марухин Дм. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Ушмарской, д. Чирят

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.