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Каменщиков Николай Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каменщиков Николай Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Вольский уезд, Улыбовская

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