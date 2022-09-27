Савиных Федор Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавиных Федор Егор.

Савиных Федор Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савиных Федор Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Посадской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.