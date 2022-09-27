Горелко Ефим Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорелко Ефим Ильич

Горелко Ефим Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горелко Ефим Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Алексеевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.