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Сатюгин Иван ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сатюгин Иван ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Чежевской, с. Чежев.

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