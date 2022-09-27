Климов Андр. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Андр. Фед.

Климов Андр. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Климов Андр. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Кудымкор., д. Остапово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.