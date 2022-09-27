Котоловский Илларион Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотоловский Илларион Тимоф.

Котоловский Илларион Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Котоловский Илларион Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Мурафовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.