Григорашвили Галактион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорашвили Галактион

Григорашвили Галактион

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Григорашвили Галактион
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Шаропанский уезд, м. Сачхеры

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.