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Тимофеев Осип Тимофеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимофеев Осип Тимофеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Холмский уезд, Торопацкой

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