Плитко Серг. Архип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлитко Серг. Архип.

Плитко Серг. Архип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плитко Серг. Архип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Сенненский уезд, Бобрская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.