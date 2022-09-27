Богомолов Порфирий Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогомолов Порфирий Захаров

Богомолов Порфирий Захаров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богомолов Порфирий Захаров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Губановской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.