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Онокло Максим Прокофьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Онокло Максим Прокофьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Антоновской, с. Антоновка

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