Груздев Вас. Март. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздев Вас. Март.

Груздев Вас. Март.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Груздев Вас. Март.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Сновской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.