Чемаркин Еф. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧемаркин Еф. Гавр.

Чемаркин Еф. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чемаркин Еф. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Бартаневской, д. Вачила

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.