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Гордеев Ив. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гордеев Ив. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Завражской

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