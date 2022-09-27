Хайрулин Галиула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайрулин Галиула

Хайрулин Галиула

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хайрулин Галиула
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Адамская, д. Новотатарская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.