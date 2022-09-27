Гизатуллин Катулл Яппарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГизатуллин Катулл Яппарович

Гизатуллин Катулл Яппарович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гизатуллин Катулл Яппарович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.