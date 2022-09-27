Курков Мих. Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурков Мих. Андреевич

Курков Мих. Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курков Мих. Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Варнавинский уезд, д.Меньшиково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.