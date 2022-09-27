Лукин Афанасий Сав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукин Афанасий Сав.

Лукин Афанасий Сав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукин Афанасий Сав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Пунемской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.