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Степченко Степ. Емел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степченко Степ. Емел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Букинск., д. Чернопиво.

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