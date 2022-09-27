Лернер Копель Срул. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛернер Копель Срул.

Лернер Копель Срул.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лернер Копель Срул.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, с. Ленковец

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close