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Токарев Кондр. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Токарев Кондр. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Новосильский уезд, Скороднен., Скород.

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