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Быштенко Макар. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Быштенко Макар. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, хут. Миценко

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