Москалев Нкл. Аким. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскалев Нкл. Аким.

Москалев Нкл. Аким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Москалев Нкл. Аким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Букинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close