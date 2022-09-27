Дмитриев Василий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Василий Андреев

Дмитриев Василий Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дмитриев Василий Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Рязанский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.