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Лазарев Павел Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лазарев Павел Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Новгородский уезд, с. Бурга

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