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Бакин Иван Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бакин Иван Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Горская в., д. Горка

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