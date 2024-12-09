Нескорев Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНескорев Макс.

Нескорев Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нескорев Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Левочская в., д. Алексан.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.