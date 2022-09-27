Суханов Фед. Богд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханов Фед. Богд.

Суханов Фед. Богд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Суханов Фед. Богд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Куневичская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.