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Гашин Григорий Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гашин Григорий Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Большедворская в., д. Б. Двор

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