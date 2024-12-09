Иванов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Никифор

Иванов Никифор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Никифор
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Ромаш. в., д. Кожевино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.