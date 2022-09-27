Мосягин Дмитр. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосягин Дмитр. Фед.

Мосягин Дмитр. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мосягин Дмитр. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Самокражская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.