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Шитиков Вас. Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шитиков Вас. Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Устюженский уезд, Барасанихская в.

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