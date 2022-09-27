Маскин Петр Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаскин Петр Мих.

Маскин Петр Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маскин Петр Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Тихвинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.