Егоров Роман Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Роман Егор.

Егоров Роман Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Егоров Роман Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Перлучская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.