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Богданов Никита Ст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богданов Никита Ст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Васильевская в.

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