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Гаврилов Федор Род.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гаврилов Федор Род.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Новгородский уезд, г. Новгород

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