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Кулаков Кирилл Бор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кулаков Кирилл Бор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Воздвиженская в., д. Степ.

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