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Терещенко Петр Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Терещенко Петр Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Антонов. в. д. Кулишавка

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